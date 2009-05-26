26 мая 2009, 19:00
|Таврия
|Мин
|Г
|П
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|90
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|90
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|90
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|83
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|1
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|1
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|62
|1
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|84
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|7
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|8
|0
|0
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|29
|0
|0
|Мариуполь
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|79
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|90
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|76
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|12
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23:26 Мирча Луческу: «Нери Кастильо провел сегодня лучшую игру с тех пор, как он у нас находится»|1
18:57 Чемпионат Украины. 29-й тур. «Львов» уступил киевскому «Динамо», «Шахтер» победил «Таврию», «Днепр» разгромил «Харьков» и другие результаты|7
20:57 Чемпионат Украины. 28-й тур. Хет-трик Гильерме принес победу киевскому «Динамо» над «Карпатами», «Шахтер» разгромил «Зарю» и другие результаты|22
12:28 Роман Еременко: «Я доволен тем, что киевское «Динамо» выкупит мой контракт»|1
22:38 Юрий Семин: «Сегодня мы должны порадоваться за команду»|3
21:37 Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины|32
20:55 Чемпионат Украины. 27-й тур. «Шахтер» разгромил «Харьков», киевское «Динамо» одолело «Таврию» и другие результаты|20
20:52 Чемпионат Украины. 26-й тур. Киевское «Динамо» одолело «Зарю», «Шахтер» переиграл «Кривбасс» и другие результаты|8
20:53 Чемпионат Украины. 25-й тур. Киевское «Динамо» одолело «Харьков», «Шахтер» – «Черноморец», «Металлист» и «Металлург» из Запорожья сыграли вничью и другие результаты|8
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