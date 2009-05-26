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    Футбол Таврия – Мариуполь

    Таврия

    Симферополь
    Текущая форма

    40 Галюза

    57 Ковпак

    83 Любенович

    Мариуполь

    Мариуполь
    Текущая форма

    80 Воробей

    90 Оберемко

    3 : 2
    завершен

    Украина. Премьер-лига

    26 мая 2009, 19:00

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    первый тайм второй тайм
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