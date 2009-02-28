28 февраля 2009, 19:00
|Днепр
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|41
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|25
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|50
|0
|0
|Львов
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|74
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|42
|0
|0
|
|4
|0
|0
|
|17
|0
|0
01:41 Максим Калиниченко: «Незаменимым в составе «Шахтера» могу назвать Чигринского»|0
22:44 «Металлист» отказывается играть против «Львова» на стадионе в Добромиле|1
20:20 Товарищеский матч «Днепр» – «Кубань» отменен из-за дождя|0
16:30 Товарищеские матчи. Молодежь «Терека» разгромила сверстников из «Крыльев Советов», «Химки» уступили «Днепру», московское «Торпедо» проиграло владимирским одноклубникам и другие результаты|11
22:14 Защитник «Днепра» пропустит из-за травмы около месяца|0
02:50 Ващук ведет переговоры о переходе в «Локомотив» из Астаны|14
22:07 «Химки» проведут 5 товарищеских матчей на сборе в Турции|2
21:10 Товарищеские матчи. «Спартак» сыграл вничью с «Вислой», киевское «Динамо» – с «Эсбьергом», «Москва» уступила «Стяуа» и другие результаты|421
22:51 Алексей Михайличенко: «Пашаев оставил очень хорошее впечатление»|1
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .