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    Футбол Днепр – Львов

    Днепр

    Днепр
    Текущая форма

    47 Лисицкий

    Львов

    Львов
    Текущая форма

    9 Илькив

    1 : 1
    завершен

    Украина. Премьер-лига

    28 февраля 2009, 19:00

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