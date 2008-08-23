23 августа 2008, 18:00
|Карпаты
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|80
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|72
|0
|0
|
|11
|0
|0
|
|19
|0
|0
|
|21
|0
|0
|Днепр
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|23
|0
|0
|
|32
|0
|0
|15.08.2008
|Кривбасс
|1 : 1
|Карпаты
|09.08.2008
|Карпаты
|1 : 0
|Мариуполь
|01.08.2008
|Черноморец Одесса
|3 : 0
|Карпаты
23:23 Алсидес прибыл в Днепропетровск|6
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21:06 Максим Калиниченко: «Освоиться в «Днепре» было немного тяжело»|8
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00:53 Кубок УЕФА. 2-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Москва» и «Днепр» одержали победы, «Манчестер Сити» уступил «Мидтьюлланду» и другие матчи|288
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