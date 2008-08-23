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    Футбол Карпаты – Днепр

    Карпаты

    Львов
    Текущая форма
    Днепр

    Днепр
    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига

    23 августа 2008, 18:00

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