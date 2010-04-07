7 апреля 2010, 20:00
Главный судья Сергей Бойко
Помощники судьи G. Litvinov, Сергей Цымбал
Запасной судья Виталий Годулян
|Карпаты
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|67
|0
|0
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|89
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|16
|0
|0
|
|24
|0
|0
|Таврия
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|80
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|64
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|11
|0
|0
|
|27
|0
|0
|02.04.2010
|Карпаты
|1 : 1
|Черноморец Одесса
|28.03.2010
|Карпаты
|1 : 0
|Днепр
|20.03.2010
|Оболонь
|1 : 3
|Карпаты
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