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    Футбол Карпаты – Таврия

    Карпаты

    Львов
    Текущая форма

    79 Ощипко

    Таврия

    Симферополь
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига

    7 апреля 2010, 20:00

    Главный судья Сергей Бойко

    Помощники судьи G. Litvinov, Сергей Цымбал

    Запасной судья Виталий Годулян

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