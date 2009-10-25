32 Кривошеенко (пенальти)
49 Мельник
25 октября 2009, 14:00
Главный судья Олег Деревинский
Помощники судьи Александр Якименко, Сергей Цымбал
Запасной судья Евгений Арановский
|Заря
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|88
|0
|0
|
|90
|2
|0
|
|61
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|3
|0
|0
|
|15
|0
|0
|
|30
|0
|0
|Мариуполь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|14
|0
|0
|
|23
|0
|0
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