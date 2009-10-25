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    Футбол Заря – Мариуполь

    Заря

    Луганск
    Текущая форма

    34 Скоба (пенальти)

    45 Скоба (пенальти)

    54 Шевчук

    Мариуполь

    Мариуполь
    Текущая форма

    32 Кривошеенко (пенальти)

    49 Мельник

    3 : 2
    завершен

    Украина. Премьер-лига

    25 октября 2009, 14:00

    Главный судья Олег Деревинский

    Помощники судьи Александр Якименко, Сергей Цымбал

    Запасной судья Евгений Арановский

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