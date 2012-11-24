5 Илсиньо
17 Мхитарян (Фернандиньо)
62 Дуглас Коста (Мхитарян)
80 Девич
24 ноября 2012, 18:00
Главный судья Виктор Швецов
Помощники судьи Семен Шлончак, Владимир Володин
Запасной судья Анатолий Жабченко
|Шахтер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|55
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|69
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|1
|1
|
|90
|1
|0
|
|63
|0
|0
|
|22
|0
|0
|
|36
|1
|0
|
|28
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Говерла
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|1
|0
|
|78
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|13
|0
|0
|Запасные
|
|
|20.11.2012
|Нордшелланд
|2 : 5
|Шахтер
|17.11.2012
|Арсенал К
|2 : 0
|Шахтер
|11.11.2012
|Металлург Д
|0 : 4
|Шахтер
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