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    Sports.ru

    Футбол Шахтер – Говерла

    Шахтер

    Донецк
    Текущая форма

    5 Илсиньо

    13 Виллиан (Срна)

    17 Мхитарян (Фернандиньо)

    62 Дуглас Коста (Мхитарян)

    80 Девич

    Говерла

    Ужгород
    Текущая форма

    45 Ле Таллек (Трухин)

    5 : 1
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 17 тур

    24 ноября 2012, 18:00

    Главный судья Виктор Швецов

    Помощники судьи Семен Шлончак, Владимир Володин

    Запасной судья Анатолий Жабченко

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