4 августа 2012, 20:30
Главный судья Дмитрий Жуков
Помощники судьи Александр Холодинский, Владимир Высоцкий
Запасной судья Павел Чижевский
|Карпаты
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|49
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|53
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|38
|0
|0
|
|3
|0
|0
|
|29
|0
|1
|Запасные
|
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|Таврия
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|89
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|51
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|40
|0
|0
|Запасные
|
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|
|
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