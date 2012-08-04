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    Футбол Карпаты – Таврия

    Карпаты

    Львов
    Текущая форма

    31 Ксенз (Худобяк)

    90 Перес (Гудыма)

    Таврия

    Симферополь
    Текущая форма
    2 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 4 тур

    4 августа 2012, 20:30

    Главный судья Дмитрий Жуков

    Помощники судьи Александр Холодинский, Владимир Высоцкий

    Запасной судья Павел Чижевский

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