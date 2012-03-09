49 Старенький
Украина. Премьер-лига. 22-й тур
9 марта 2012, 21:00
Главный судья Анатолий Абдула
Помощники судьи Олег Муравьев, Андрей Береговой
Запасной судья Константин Труханов
|Оболонь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|53
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|53
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|18
|0
|0
|
|38
|0
|0
|
|21
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Александрия
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|89
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|63
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|28
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|03.03.2012
|Александрия
|0 : 1
|Волынь
|21.02.2012
|Тыргу Муреш
|5 : 1
|Александрия
|15.02.2012
|Спортул
|- : -
|Александрия
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