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    Футбол Оболонь – Александрия

    Оболонь

    Киев
    Текущая форма

    90 Мандзюк

    Александрия

    Александрия
    Текущая форма

    49 Старенький

    1 : 1
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 22-й тур

    9 марта 2012, 21:00

    Главный судья Анатолий Абдула

    Помощники судьи Олег Муравьев, Андрей Береговой

    Запасной судья Константин Труханов

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