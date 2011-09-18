17 Политыло
Украина. Премьер-лига. 10-й тур
18 сентября 2011, 16:30
Спартак (4610 зрителей, вместимость - 4800)
Главный судья Виталий Романов
Помощники судьи Виктор Кравченко, Анатолий Филевич
Запасной судья Ярослав Козык
|Черноморец Одесса
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|72
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|87
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|4
|0
|0
|
|19
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Динамо Киев
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|60
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|31
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|
|10.09.2011
|Ворскла
|3 : 1
|Черноморец Одесса
|28.08.2011
|Черноморец Одесса
|2 : 2
|Шахтер
|20.08.2011
|Черноморец Одесса
|0 : 0
|Волынь
|15.09.2011
|Динамо Киев
|1 : 1
|Сток Сити
|11.09.2011
|Динамо Киев
|3 : 1
|Мариуполь
|28.08.2011
|Днепр
|0 : 4
|Динамо Киев
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