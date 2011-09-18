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    Футбол Черноморец Одесса – Динамо Киев

    Черноморец Одесса

    Одесса
    Текущая форма

    17 Политыло

    Динамо Киев

    Киев
    Текущая форма

    40 Алиев (пенальти)

    42 Ярмоленко

    1 : 2
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 10-й тур

    18 сентября 2011, 16:30

    (4610 зрителей, вместимость - 4800)

    Главный судья Виталий Романов

    Помощники судьи Виктор Кравченко, Анатолий Филевич

    Запасной судья Ярослав Козык

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