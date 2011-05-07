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    Футбол Карпаты – Динамо Киев

    Карпаты

    Львов
    Текущая форма

    75 Кополовец

    Динамо Киев

    Киев
    Текущая форма

    33 Гусев

    53 Вукоевич

    1 : 2
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 28 тур

    7 мая 2011, 17:00

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