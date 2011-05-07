7 мая 2011, 17:00
|Карпаты
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|72
|0
|0
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|86
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|57
|0
|0
|
|5
|0
|0
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|19
|1
|0
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|34
|0
|0
|Запасные
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|Динамо Киев
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|90
|1
|1
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|29
|0
|0
|Запасные
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|01.05.2011
|Динамо Киев
|3 : 0
|Шахтер
|23.04.2011
|Арсенал К
|0 : 3
|Динамо Киев
|18.04.2011
|Динамо Киев
|2 : 0
|Заря
10:53 Андрей Гордеев: «Когда стадион скандирует: «В отставку!» – слышать это неприятно любому»|34
00:30 «Коринтианс» намерен арендовать форвада киевского «Динамо» Андре|12
10:13 Юрий Семин: «Встреча ЦСКА – «Спартак» была невысокого уровня»|27
07:43 Артем Милевский: «Много говорили о том, чтобы не дать «Шахтеру» стать чемпионом в Киеве»|6
07:28 Александр Шовковский: «Был готов к удару Эдуардо»|8
06:43 Игорь Суркис: «Поборемся за золотые медали в следующем году»|9
05:49 Генрих Мхитарян: «На вопрос «За что предупрежден Фернандиньо?!» судья ответил: «Не знаю»|13
05:30 Тарас Степаненко: «Проигрывать киевскому «Динамо» с таким счетом – очень плохо»|3
05:17 Автобусы с болельщиками «Шахтера» закидали камнями после матча с киевским «Динамо»|29
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