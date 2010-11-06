6 ноября 2010, 18:00
|Металлург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|88
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|2
|
|90
|0
|0
|
|52
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|3
|0
|0
|
|39
|1
|0
|Запасные
|
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|Арсенал К
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|25
|0
|0
|
|26
|0
|0
|Запасные
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|30.10.2010
|Металлург
|1 : 0
|Заря
|27.10.2010
|Феникс-Ильичевец
|1 : 2
|Металлург
|23.10.2010
|Севастополь
|1 : 0
|Металлург
19:11 Вратарь «Кривбасса» забил гол в игре с киевским «Арсеналом»|19
19:05 Чемпионат Украины. 15-й тур. «Динамо» забило девять голов «Ильичевцу», «Кривбасс» и «Арсенал» разошлись миром и другие результаты|83
18:41 В 1/4 финала Кубка Украины «Шахтер» примет запорожский «Металлург», «Сталь» – киевское «Динамо» и другие матчи|5
21:53 Кубок Украины. 1/8 финала. «Севастополь» проиграл «Динамо», «Шахтер» победил «Полтаву» и другие результаты|10
23:13 Чемпионат Украины. 14-й тур. «Карпаты» выиграли у донецкого «Металлурга», киевское «Динамо» победило «Волынь» и другие результаты|29
21:05 Чемпионат Украины. 13-й тур. «Днепр» сыграл вничью с «Зарей», «Ворскла» уступила «Арсеналу» и другие результаты|31
21:53 Чемпионат Украины. 12-й тур. Киевское «Динамо» проиграло «Шахтеру», «Карпаты» уступили «Металлисту» и другие результаты|171
01:16 Болельщики запорожского «Металлурга» заявили, что их нарушения обходятся клубу дешевле, чем нарушения руководства|2
00:59 Автобус с игроками запорожского «Металлурга» подвергся атаке собственных болельщиков|4
19:58 Андрей Пятов: «Милиционеры просто стояли и смеялись, когда наши автобусы забрасывали камнями»|6
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