android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Металлург – Арсенал К

    Металлург

    Запорожье
    Текущая форма

    65 Писоцкий (Годой)

    87 Морейра (Годой)

    Арсенал К

    Киев
    Текущая форма

    49 Старгородский

    2 : 1
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 16 тур

    6 ноября 2010, 18:00

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео


     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    31 октября 2010

    19:11 Вратарь «Кривбасса» забил гол в игре с киевским «Арсеналом»|19

    19:05 Чемпионат Украины. 15-й тур. «Динамо» забило девять голов «Ильичевцу», «Кривбасс» и «Арсенал» разошлись миром и другие результаты|83

    28 октября 2010

    18:41 В 1/4 финала Кубка Украины «Шахтер» примет запорожский «Металлург», «Сталь» – киевское «Динамо» и другие матчи|5

    27 октября 2010

    21:53 Кубок Украины. 1/8 финала. «Севастополь» проиграл «Динамо», «Шахтер» победил «Полтаву» и другие результаты|10

    24 октября 2010

    23:13 Чемпионат Украины. 14-й тур. «Карпаты» выиграли у донецкого «Металлурга», киевское «Динамо» победило «Волынь» и другие результаты|29

    17 октября 2010

    21:05 Чемпионат Украины. 13-й тур. «Днепр» сыграл вничью с «Зарей», «Ворскла» уступила «Арсеналу» и другие результаты|31

    3 октября 2010

    21:53 Чемпионат Украины. 12-й тур. Киевское «Динамо» проиграло «Шахтеру», «Карпаты» уступили «Металлисту» и другие результаты|171

    30 сентября 2010

    01:16 Болельщики запорожского «Металлурга» заявили, что их нарушения обходятся клубу дешевле, чем нарушения руководства|2

    00:59 Автобус с игроками запорожского «Металлурга» подвергся атаке собственных болельщиков|4

    27 сентября 2010

    19:58 Андрей Пятов: «Милиционеры просто стояли и смеялись, когда наши автобусы забрасывали камнями»|6



    Лучшие материалы