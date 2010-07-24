6 Коноплянка (Русол)
15 Селезнев
72 Селезнев (Коноплянка)
24 июля 2010, 21:00
|Мариуполь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|6
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|
|Днепр
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|2
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|3
|1
|
|90
|0
|1
|
|16
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|20
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|17.07.2010
|Ворскла
|1 : 3
|Мариуполь
|09.07.2010
|Мариуполь
|1 : 1
|Металлург Д
|09.05.2010
|Мариуполь
|2 : 2
|Карпаты
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23:02 Чемпионат Украины. 2-й тур. «Шахтер» сыграл вничью с запорожским «Металлургом», «Днепр» победил «Волынь» и другие результаты|70
15:58 В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Сибирь» сыграет с кипрским «Аполлоном», «Ливерпуль» встретится с победителем матча «Работнички» – МИКА и другие пары |112
21:53 Чемпионат Украины. 1-й тур. «Шахтер» переиграл «Кривбасс», «Днепр» победил «Карпаты» и другие результаты|43
01:17 Дмитрий Акимов: «В матче со «Спартаком» необходимо будет часто отрабатывать в обороне»|8
00:30 Олег Протасов: «Мы хорошо подготовились ко второй части сезона»|0
21:55 Товарищеские матчи. «Юргорден» разгромил «Спартак», «Локомотив» обыграл бухарестское «Динамо» и другие результаты|172
14:15 Полузащитнику «Днепра» Коноплянке подарили вышиванку|38
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