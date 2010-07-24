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    Футбол Мариуполь – Днепр

    Мариуполь

    Мариуполь
    Текущая форма

    43 Антонов (Ярошенко)

    Днепр

    Днепр
    Текущая форма

    6 Коноплянка (Русол)

    15 Селезнев

    68 Феррейра (Селезнев)

    72 Селезнев (Коноплянка)

    90 Селезнев (Феррейра)

    1 : 5
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 3 тур

    24 июля 2010, 21:00

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