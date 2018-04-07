7 апреля 2018
|10.03.2018
|Александрия
|0 : 0
|Черноморец Одесса
|03.03.2018
|Ворскла
|2 : 1
|Черноморец Одесса
|24.02.2018
|Черноморец Одесса
|0 : 0
|Карпаты
15:56 «Олимпиец» подписал защитника «Олимпика» Федорива и форварда хорватского «Интера» Чирьяка|5
02:32 Паулу Фонсека: «У Бернарда постоянная проблема с плечом. Оценим его состояние перед матчем с «Ромой»|4
05:59 Дулуб покинул одесский «Черноморец» и возглавит БАТЭ|6
02:01 Форвард одесского «Черноморца» Хобленко может перейти в «Анжи»|16
21:56 Форвард одесского «Черноморца» Хобленко может перейти в российский клуб|9
23:10 Матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Олимпик» был прерван из-за снегопада|37
06:55 Моха, которого приглашают в РФПЛ: «Представители сборной Марокко контактировали со мной»|2
03:27 Президент донецкого «Олимпика»: «Есть солидное предложение по Мохе из РФПЛ»|9
02:00 Хавбек донецкого «Олимпика» Моха близок к переезду в РФПЛ|8
11:57 В Киеве произошла массовая драка между фанатами «Динамо К» и «Черноморца»|55
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