7 апреля 2018
|10.03.2018
|Александрия
|0 : 0
|Черноморец Одесса
|06.03.2018
|Звезда
|0 : 0
|Александрия
|24.02.2018
|Александрия
|1 : 0
|Мариуполь
03:41 Александр Хацкевич: «Если Можаровский – лучший арбитр Украины, тогда я не знаю, куда мы движемся»|4
04:21 Пятов о поражении «Шахтера» от «Александрии»: «В перерыве Фонсека на нас накричал»|10
04:39 Паулу Фонсека: «Некоторые игроки не заслуживают места в составе «Шахтера»|6
00:05 Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи. «Динамо» Киев победило «Маритиму», «Аякс» проиграл «Русенборгу»|92
00:40 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Милан» разгромил «Шкендию», «Эвертон» переиграл «Хайдук»|144
05:26 Тренер БАТЭ: «Думаю не об увольнении, а о том, как пройти «Александрию»|6
07:12 Тренер БАТЭ: «Сделаем все возможное для выхода в групповой этап Лиги Европы»|12
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