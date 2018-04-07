android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Александрия – Сталь

    Александрия

    Александрия
    Текущая форма
    Сталь

    Каменское
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Украина. Премьер-лига. 26 тур

    7 апреля 2018

    Превью Онлайн ВидеоПрогнозы

    Видео


     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    31 января

    08:10 Тренер «Александрии»: «Шастал и Бухал поедут с нами на второй сбор»|52

    11 декабря 2017

    03:41 Александр Хацкевич: «Если Можаровский – лучший арбитр Украины, тогда я не знаю, куда мы движемся»|4

    18 ноября 2017

    04:21 Пятов о поражении «Шахтера» от «Александрии»: «В перерыве Фонсека на нас накричал»|10

    15 ноября 2017

    18:29 «Анжи» может подписать хавбека «Александрии» Банаду|9

    29 октября 2017

    04:39 Паулу Фонсека: «Некоторые игроки не заслуживают места в составе «Шахтера»|6

    25 августа 2017

    00:05 Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи. «Динамо» Киев победило «Маритиму», «Аякс» проиграл «Русенборгу»|92

    18 августа 2017

    00:40 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Милан» разгромил «Шкендию», «Эвертон» переиграл «Хайдук»|144

    13 августа 2017

    05:26 Тренер БАТЭ: «Думаю не об увольнении, а о том, как пройти «Александрию»|6

    5 августа 2017

    07:12 Тренер БАТЭ: «Сделаем все возможное для выхода в групповой этап Лиги Европы»|12

    4 августа 2017

    14:17 «Краснодар» встретится с «Црвеной Звездой» в 4-м раунде Лиги Европы, «Зенит» – с «Утрехтом»|469



    Лучшие материалы