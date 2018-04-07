7 апреля 2018
|11.03.2018
|Карпаты
|0 : 3
|Олимпик
|04.03.2018
|Карпаты
|0 : 3
|Шахтер
|24.02.2018
|Черноморец Одесса
|0 : 0
|Карпаты
08:27 «Карпаты» подписали форварда сборной Аргентины (U20)|4
16:46 ЦСКА не будет подписывать проходившего просмотр защитника Пепе|48
18:24 ЦСКА просматривает защитника украинской «Звезды» Пепе|148
13:15 ЦСКА пригласил на просмотр защитника Пепе, который играет за «Звезду» из Кропивницкого|187
23:10 Матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Олимпик» был прерван из-за снегопада|37
10:23 Голкипер «Шахтера» Пятов провел 400-й матч на клубном уровне|16
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