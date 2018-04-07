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    Футбол Карпаты – Звезда

    Карпаты

    Львов
    Текущая форма
    Звезда

    Кропивницкий
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Украина. Премьер-лига. 26 тур

    7 апреля 2018

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    Новости команд

    2 марта

    08:27 «Карпаты» подписали форварда сборной Аргентины (U20)|4

    28 января

    13:48 Сесе Пепе не поехал на сбор с ЦСКА, но им интересуются другие клубы РФПЛ|30

    22 января

    16:46 ЦСКА не будет подписывать проходившего просмотр защитника Пепе|48

    13 января

    13:59 ЦСКА примет решение о трансфере защитника «Звезды» Пепе после первого сбора|31

    11 января

    18:24 ЦСКА просматривает защитника украинской «Звезды» Пепе|148

    16 декабря 2017

    00:51 Президент львовских «Карпат» объявлен в розыск|24

    15 декабря 2017

    13:15 ЦСКА пригласил на просмотр защитника Пепе, который играет за «Звезду» из Кропивницкого|187

    3 декабря 2017

    23:10 Матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Олимпик» был прерван из-за снегопада|37

    25 сентября 2017

    10:23 Голкипер «Шахтера» Пятов провел 400-й матч на клубном уровне|16

    21 сентября 2017

    13:25 «Прикарпатье» – «Карпаты». Фанаты львовского клуба устроили беспорядки по ходу матча и по его окончании|31



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