31 марта 2018
|10.03.2018
|Александрия
|0 : 0
|Черноморец Одесса
|06.03.2018
|Звезда
|0 : 0
|Александрия
|24.02.2018
|Александрия
|1 : 0
|Мариуполь
16:46 ЦСКА не будет подписывать проходившего просмотр защитника Пепе|48
18:24 ЦСКА просматривает защитника украинской «Звезды» Пепе|148
13:15 ЦСКА пригласил на просмотр защитника Пепе, который играет за «Звезду» из Кропивницкого|187
03:41 Александр Хацкевич: «Если Можаровский – лучший арбитр Украины, тогда я не знаю, куда мы движемся»|4
04:21 Пятов о поражении «Шахтера» от «Александрии»: «В перерыве Фонсека на нас накричал»|10
10:23 Голкипер «Шахтера» Пятов провел 400-й матч на клубном уровне|16
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