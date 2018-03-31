31 марта 2018
15:56 «Олимпиец» подписал защитника «Олимпика» Федорива и форварда хорватского «Интера» Чирьяка|5
23:10 Матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Олимпик» был прерван из-за снегопада|37
06:55 Моха, которого приглашают в РФПЛ: «Представители сборной Марокко контактировали со мной»|2
03:27 Президент донецкого «Олимпика»: «Есть солидное предложение по Мохе из РФПЛ»|9
02:00 Хавбек донецкого «Олимпика» Моха близок к переезду в РФПЛ|8
04:39 Паулу Фонсека: «Некоторые игроки не заслуживают места в составе «Шахтера»|6
13:51 Команда из России хотела арендовать хавбека «Олимпика» Моху, клуб хочет продать его за 1 млн евро|8
23:20 Защитник донецкого «Олимпика» Немчанинов официально перешел в «Крылья Советов»|84
11:09 Защитник донецкого «Олимпика» Немчанинов переходит в «Крылья Советов»|94
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