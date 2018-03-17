17 марта 2018, 15:00
|10.03.2018
|Александрия
|0 : 0
|Черноморец Одесса
|03.03.2018
|Ворскла
|2 : 1
|Черноморец Одесса
|24.02.2018
|Черноморец Одесса
|0 : 0
|Карпаты
02:32 Паулу Фонсека: «У Бернарда постоянная проблема с плечом. Оценим его состояние перед матчем с «Ромой»|4
05:59 Дулуб покинул одесский «Черноморец» и возглавит БАТЭ|6
02:01 Форвард одесского «Черноморца» Хобленко может перейти в «Анжи»|16
21:56 Форвард одесского «Черноморца» Хобленко может перейти в российский клуб|9
11:57 В Киеве произошла массовая драка между фанатами «Динамо К» и «Черноморца»|55
04:39 Паулу Фонсека: «Некоторые игроки не заслуживают места в составе «Шахтера»|6
07:58 «Динамо» К потерпело первое поражение в сезоне УПЛ|106
00:55 Одесский «Черноморец» пригласил Глеба. Игрок взял время на раздумья|29
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