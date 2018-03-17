17 марта 2018, 18:00
15:56 «Олимпиец» подписал защитника «Олимпика» Федорива и форварда хорватского «Интера» Чирьяка|5
16:46 ЦСКА не будет подписывать проходившего просмотр защитника Пепе|48
18:24 ЦСКА просматривает защитника украинской «Звезды» Пепе|148
13:15 ЦСКА пригласил на просмотр защитника Пепе, который играет за «Звезду» из Кропивницкого|187
23:10 Матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Олимпик» был прерван из-за снегопада|37
06:55 Моха, которого приглашают в РФПЛ: «Представители сборной Марокко контактировали со мной»|2
03:27 Президент донецкого «Олимпика»: «Есть солидное предложение по Мохе из РФПЛ»|9
02:00 Хавбек донецкого «Олимпика» Моха близок к переезду в РФПЛ|8
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .