18 марта 2018, 15:00
|10.03.2018
|Александрия
|0 : 0
|Черноморец Одесса
|06.03.2018
|Звезда
|0 : 0
|Александрия
|24.02.2018
|Александрия
|1 : 0
|Мариуполь
08:27 «Карпаты» подписали форварда сборной Аргентины (U20)|4
03:41 Александр Хацкевич: «Если Можаровский – лучший арбитр Украины, тогда я не знаю, куда мы движемся»|4
23:10 Матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Олимпик» был прерван из-за снегопада|37
04:21 Пятов о поражении «Шахтера» от «Александрии»: «В перерыве Фонсека на нас накричал»|10
13:25 «Прикарпатье» – «Карпаты». Фанаты львовского клуба устроили беспорядки по ходу матча и по его окончании|31
16:58 Фанаты «Карпат» заставили игроков снять футболки после крупнейшего домашнего поражения в УПЛ|59
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .