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    Футбол Александрия – Карпаты

    Александрия

    Александрия
    Текущая форма
    Карпаты

    Львов
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Украина. Премьер-лига. 24 тур

    18 марта 2018, 15:00

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    00:05 Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи. «Динамо» Киев победило «Маритиму», «Аякс» проиграл «Русенборгу»|92



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