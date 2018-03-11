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    Футбол Карпаты – Олимпик

    Карпаты

    Львов
    Текущая форма
    Олимпик

    Донецк
    Текущая форма

    45 Беленький (Кисиль) (пенальти)

    84 Пасич (Щедрый)

    90 Щедрый (Сондей)

    0 : 3
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 23 тур

    11 марта 2018, 15:00

    Главный судья Николай Балакин

    Помощники судьи Денис Марченко, Руслан Ермоленко

    Запасной судья Владимир Новохатный

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