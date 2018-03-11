11 марта 2018, 15:00
Главный судья Николай Балакин
Помощники судьи Денис Марченко, Руслан Ермоленко
Запасной судья Владимир Новохатный
|Карпаты
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|63
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|29
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|21
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Олимпик
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|86
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|1
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|74
|1
|0
|
|5
|0
|0
|
|17
|0
|1
|
|30
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|04.03.2018
|Карпаты
|0 : 3
|Шахтер
|24.02.2018
|Черноморец Одесса
|0 : 0
|Карпаты
|21.02.2018
|Карпаты
|2 : 1
|Олимпик
08:27 «Карпаты» подписали форварда сборной Аргентины (U20)|4
15:56 «Олимпиец» подписал защитника «Олимпика» Федорива и форварда хорватского «Интера» Чирьяка|5
23:10 Матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Олимпик» был прерван из-за снегопада|37
06:55 Моха, которого приглашают в РФПЛ: «Представители сборной Марокко контактировали со мной»|2
03:27 Президент донецкого «Олимпика»: «Есть солидное предложение по Мохе из РФПЛ»|9
02:00 Хавбек донецкого «Олимпика» Моха близок к переезду в РФПЛ|8
13:25 «Прикарпатье» – «Карпаты». Фанаты львовского клуба устроили беспорядки по ходу матча и по его окончании|31
13:51 Команда из России хотела арендовать хавбека «Олимпика» Моху, клуб хочет продать его за 1 млн евро|8
16:58 Фанаты «Карпат» заставили игроков снять футболки после крупнейшего домашнего поражения в УПЛ|59
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .