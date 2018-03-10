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    Футбол Александрия – Черноморец Одесса

    Александрия

    Александрия
    Текущая форма
    Черноморец Одесса

    Одесса
    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 23 тур

    10 марта 2018, 18:00

    Главный судья Сергей Бойко

    Помощники судьи Владимир Шланчак, Заур Курбанов

    Запасной судья Юрий Можаровский

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      Комментирует Anton Rybakov
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