10 марта 2018, 18:00
Главный судья Сергей Бойко
Помощники судьи Владимир Шланчак, Заур Курбанов
Запасной судья Юрий Можаровский
|Александрия
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|74
|0
|0
|
|26
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|21
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Черноморец Одесса
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|38
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|53
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|06.03.2018
|Звезда
|0 : 0
|Александрия
|24.02.2018
|Александрия
|1 : 0
|Мариуполь
|17.02.2018
|Сталь
|2 : 0
|Александрия
|03.03.2018
|Ворскла
|2 : 1
|Черноморец Одесса
|24.02.2018
|Черноморец Одесса
|0 : 0
|Карпаты
|16.02.2018
|Шахтер
|5 : 0
|Черноморец Одесса
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