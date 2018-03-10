10 марта 2018, 15:00
Главный судья Иван Бондарь
Помощники судьи Александр Дашко, Александр Марчик
Запасной судья Николай Кривоносов
|Звезда
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|55
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|44
|0
|0
|
|36
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|47
|0
|0
|Запасные
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|Сталь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|82
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|2
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|9
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|15
|0
|0
|Запасные
|
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|06.03.2018
|Звезда
|0 : 0
|Александрия
|25.02.2018
|Шахтер
|5 : 0
|Звезда
|18.02.2018
|Звезда
|0 : 3
|Мариуполь
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