android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Звезда – Сталь

    Звезда

    Кропивницкий
    Текущая форма

    53 Цюпа (Билоног)

    Сталь

    Каменское
    Текущая форма

    37 Кузик (Задерака)

    45 Джонатан (Задерака)

    1 : 2
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 23 тур

    10 марта 2018, 15:00

    Главный судья Иван Бондарь

    Помощники судьи Александр Дашко, Александр Марчик

    Запасной судья Николай Кривоносов

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    28 января

    13:48 Сесе Пепе не поехал на сбор с ЦСКА, но им интересуются другие клубы РФПЛ|30

    22 января

    16:46 ЦСКА не будет подписывать проходившего просмотр защитника Пепе|48

    13 января

    13:59 ЦСКА примет решение о трансфере защитника «Звезды» Пепе после первого сбора|31

    11 января

    18:24 ЦСКА просматривает защитника украинской «Звезды» Пепе|148

    15 декабря 2017

    13:15 ЦСКА пригласил на просмотр защитника Пепе, который играет за «Звезду» из Кропивницкого|187

    29 октября 2017

    04:39 Паулу Фонсека: «Некоторые игроки не заслуживают места в составе «Шахтера»|6

    25 сентября 2017

    10:23 Голкипер «Шахтера» Пятов провел 400-й матч на клубном уровне|16

    1 августа 2017

    21:45 Игроков «Карпат» оштрафуют на половину месячной зарплаты, если они не обыграют «Сталь»|44

    30 июля 2017

    06:27 Паулу Фонсека: «Как может эволюционировать украинский футбол, если трава на поле в таком состоянии и такой длины?»|19

    11 июня 2017

    06:07 Украинская «Сталь» может прекратить существование|33



    Лучшие материалы