7 апреля 2018
|11.03.2018
|Динамо Киев
|1 : 0
|Верес
|04.03.2018
|Сталь
|0 : 1
|Верес
|25.02.2018
|Верес
|3 : 1
|Динамо Киев
07:05 «Шахтер» в 2018 году выиграл все матчи УПЛ с разницей 16:0|16
05:07 Эусебио Ди Франческо: «Шахтер» – скорее бразильская, чем украинская команда»|23
05:54 Де Росси может пропустить матч с «Шахтером» из-за травмы|16
08:08 Агент: «Бернардом интересуются клубы со всего мира»|21
11:02 Дмитрий Аленичев: «ПСЖ» может пройти «Реал» даже без Неймара»|59
09:59 Артета, Лев, Жардим, Роджерс – в шортлисте «Арсенала» на замену Венгера |77
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