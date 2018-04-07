7 апреля 2018
|09.03.2018
|Ворскла
|0 : 3
|Шахтер
|03.03.2018
|Ворскла
|2 : 1
|Черноморец Одесса
|25.02.2018
|Заря
|3 : 0
|Ворскла
04:50 CAS отклонил апелляцию киевского «Динамо» по делу «Мариуполя»|4
06:07 Федерация футбола Мариуполя: «Киевскому «Динамо» не удастся купить победу в CAS за шубы и деньги»|23
08:50 Донецкая федерация футбола о словах Суркиса в адрес «Мариуполя»: «Он оскорбил весь футбольный Донбасс»|18
04:23 Игорь Суркис о победе «Динамо» К над «Мариуполем»: «Загнали собаку в будку»|29
03:28 «Динамо» К обжалует поражение за отказ играть в Мариуполе в CAS|5
18:15 Киевскому «Динамо» присудили поражение за отказ играть в Мариуполе|31
08:48 Ахметов возглавляет рейтинг самых богатых украинцев, Коломойский – 6-й|37
10:23 Голкипер «Шахтера» Пятов провел 400-й матч на клубном уровне|16
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