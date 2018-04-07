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    Футбол Ворскла – Мариуполь

    Ворскла

    Полтава
    Текущая форма
    Мариуполь

    Мариуполь
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Украина. Премьер-лига. 26 тур

    7 апреля 2018

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    Новости команд

    20 февраля

    04:50 CAS отклонил апелляцию киевского «Динамо» по делу «Мариуполя»|4

    11 января

    06:07 Федерация футбола Мариуполя: «Киевскому «Динамо» не удастся купить победу в CAS за шубы и деньги»|23

    30 декабря 2017

    21:52 Дедечко перешел из «СКА-Хабаровск» в «Мариуполь»|14

    28 декабря 2017

    08:50 Донецкая федерация футбола о словах Суркиса в адрес «Мариуполя»: «Он оскорбил весь футбольный Донбасс»|18

    22 декабря 2017

    08:21 CAS принял иск «Динамо» К по делу «Мариуполя»|9

    4 декабря 2017

    04:23 Игорь Суркис о победе «Динамо» К над «Мариуполем»: «Загнали собаку в будку»|29

    17 ноября 2017

    03:28 «Динамо» К обжалует поражение за отказ играть в Мариуполе в CAS|5

    14 ноября 2017

    18:15 Киевскому «Динамо» присудили поражение за отказ играть в Мариуполе|31

    27 октября 2017

    08:48 Ахметов возглавляет рейтинг самых богатых украинцев, Коломойский – 6-й|37

    25 сентября 2017

    10:23 Голкипер «Шахтера» Пятов провел 400-й матч на клубном уровне|16



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