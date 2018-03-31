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    Футбол Ворскла – Верес

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    Украина. Премьер-лига. 25 тур

    31 марта 2018

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    Новости команд

    26 февраля

    09:58 Хацкевич о поражении киевского «Динамо» от «Вереса»: «Если судья не справляется с такой контактной игрой, то ему надо заканчивать»|8

    05:35 Киевское «Динамо» проиграло «Вересу», заканчивая матч вдевятером|11

    30 декабря 2017

    22:23 Леонид Кучук: «Никаких переговоров с «Вересом» я не вел»|4

    03:42 Президент «Вереса»: «Кучук был в нашем списке под номером один. Но мы не можем его себе позволить»|15

    27 октября 2017

    08:48 Ахметов возглавляет рейтинг самых богатых украинцев, Коломойский – 6-й|37

    17 октября 2017

    07:31 Украинский «Верес» и финский ХИФК – единственные в высших дивизионах Европы клубы, играющие без легионеров|28

    25 сентября 2017

    10:23 Голкипер «Шахтера» Пятов провел 400-й матч на клубном уровне|16

    24 сентября 2017

    09:15 Хацкевич о ничьей «Динамо» К с «Вересом»: «Тяжело играть, когда пустой стадион. Кому этот футбол нужен?»|45

    11 сентября 2017

    16:58 Фанаты «Карпат» заставили игроков снять футболки после крупнейшего домашнего поражения в УПЛ|59

    3 июня 2017

    07:59 «Десна» не получила аттестат, в УПЛ сыграет «Верес» с тренером Кварцяным|13



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