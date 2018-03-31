31 марта 2018
|09.03.2018
|Ворскла
|0 : 3
|Шахтер
|03.03.2018
|Ворскла
|2 : 1
|Черноморец Одесса
|25.02.2018
|Заря
|3 : 0
|Ворскла
|11.03.2018
|Динамо Киев
|1 : 0
|Верес
|04.03.2018
|Сталь
|0 : 1
|Верес
|25.02.2018
|Верес
|3 : 1
|Динамо Киев
09:58 Хацкевич о поражении киевского «Динамо» от «Вереса»: «Если судья не справляется с такой контактной игрой, то ему надо заканчивать»|8
05:35 Киевское «Динамо» проиграло «Вересу», заканчивая матч вдевятером|11
22:23 Леонид Кучук: «Никаких переговоров с «Вересом» я не вел»|4
03:42 Президент «Вереса»: «Кучук был в нашем списке под номером один. Но мы не можем его себе позволить»|15
08:48 Ахметов возглавляет рейтинг самых богатых украинцев, Коломойский – 6-й|37
07:31 Украинский «Верес» и финский ХИФК – единственные в высших дивизионах Европы клубы, играющие без легионеров|28
10:23 Голкипер «Шахтера» Пятов провел 400-й матч на клубном уровне|16
09:15 Хацкевич о ничьей «Динамо» К с «Вересом»: «Тяжело играть, когда пустой стадион. Кому этот футбол нужен?»|45
16:58 Фанаты «Карпат» заставили игроков снять футболки после крупнейшего домашнего поражения в УПЛ|59
07:59 «Десна» не получила аттестат, в УПЛ сыграет «Верес» с тренером Кварцяным|13
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