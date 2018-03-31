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    Футбол Мариуполь – Динамо Киев

    Мариуполь

    Мариуполь
    Текущая форма
    Динамо Киев

    Киев
    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Украина. Премьер-лига. 25 тур

    31 марта 2018

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    00:55 «Лацио» отменил продажу билетов на матч с «Динамо» в Киеве по соображениям безопасности|42

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    06:52 Симоне Индзаги: «Лацио» сильнее. Нужно будет доказать это в Киеве»|11

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    00:59 Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» победил «Милан», киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лацио»|736



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