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    Украина. Премьер-лига. 24 тур

    18 марта 2018, 15:00

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    03:30 Гендиректор «Зари»: «Луниным интересуется целый ряд клубов из топ-чемпионатов»|0

    7 февраля

    00:05 Экс-форвард «Ман Сити» Фопаля подписал контракт с «Зарей»|14

    26 января

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    21 января

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    08:10 Юрий Вернидуб: «Лунин если и перейдет в «Сосьедад», то до лета останется в «Заре» в аренде»|15

    20 января

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