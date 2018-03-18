18 марта 2018, 15:00
|11.03.2018
|Динамо Киев
|1 : 0
|Верес
|04.03.2018
|Сталь
|0 : 1
|Верес
|25.02.2018
|Верес
|3 : 1
|Динамо Киев
09:58 Хацкевич о поражении киевского «Динамо» от «Вереса»: «Если судья не справляется с такой контактной игрой, то ему надо заканчивать»|8
05:35 Киевское «Динамо» проиграло «Вересу», заканчивая матч вдевятером|11
00:05 Экс-форвард «Ман Сити» Фопаля подписал контракт с «Зарей»|14
06:26 Вратарь «Зари» Лунин подпишет с «Сосьедадом» многолетний контракт|8
22:59 18-летний вратарь Лунин: «Реал Сосьедад» и «Заря» между собой общались по трансферу»|6
08:10 Юрий Вернидуб: «Лунин если и перейдет в «Сосьедад», то до лета останется в «Заре» в аренде»|15
02:20 «Заря» согласилась продать Лунина «Реалу Сосьедаду» за 3 млн евро|17
03:53 Вернидуб прошел стажировку в «Тоттенхэме» и «Брайтоне»|9
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