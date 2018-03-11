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    Футбол Мариуполь – Заря

    Мариуполь

    Мариуполь
    Текущая форма
    Заря

    Луганск
    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 23 тур

    11 марта 2018, 18:00

    Главный судья Евгений Арановский

    Помощники судьи Владимир Володин, Андрей Скрипка

    Запасной судья Анатолий Абдула

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      Комментирует Артем Дамницкий
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