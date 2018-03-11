11 марта 2018, 18:00
Главный судья Евгений Арановский
Помощники судьи Владимир Володин, Андрей Скрипка
Запасной судья Анатолий Абдула
|Мариуполь
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|82
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|9
|0
|0
|
|15
|0
|0
|Запасные
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|Заря
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|69
|0
|0
|
|74
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|58
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|33
|0
|0
|
|22
|0
|0
|
|17
|0
|0
|Запасные
|
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|
|04.03.2018
|Мариуполь
|1 : 0
|Олимпик
|24.02.2018
|Александрия
|1 : 0
|Мариуполь
|18.02.2018
|Звезда
|0 : 3
|Мариуполь
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