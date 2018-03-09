9 марта 2018, 20:00
Главный судья Александр Дердо
Помощники судьи Сергей Беккер, Александр Войтюк
Запасной судья Денис Шурман
|Ворскла
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|46
|0
|0
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|68
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|6
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|23
|0
|0
|Запасные
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|Шахтер
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|1
|
|80
|0
|0
|
|90
|1
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|2
|0
|
|14
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|11
|0
|0
|Запасные
|
|
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|03.03.2018
|Ворскла
|2 : 1
|Черноморец Одесса
|25.02.2018
|Заря
|3 : 0
|Ворскла
|17.02.2018
|Ворскла
|1 : 0
|Верес
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