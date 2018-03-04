4 марта 2018, 20:30
Главный судья Константин Труханов
Помощники судьи Сергей Приступа, Евгений Петраков
Запасной судья Александр Дердо
|Карпаты
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|63
|0
|0
|
|72
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|28
|0
|0
|
|19
|0
|0
|
|23
|0
|0
|Запасные
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|Шахтер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|55
|0
|0
|
|82
|1
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|2
|
|90
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|36
|0
|1
|
|6
|0
|0
|
|9
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|24.02.2018
|Черноморец Одесса
|0 : 0
|Карпаты
|21.02.2018
|Карпаты
|2 : 1
|Олимпик
|18.02.2018
|Карпаты
|0 : 2
|Заря
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