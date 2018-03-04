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    Футбол Карпаты – Шахтер

    Карпаты

    Львов
    Текущая форма
    Шахтер

    Донецк
    Текущая форма

    55 Бернард (Марлос)

    70 Алан Патрик (Дентиньо)

    82 Исмаили (Марлос)

    0 : 3
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 22 тур

    4 марта 2018, 20:30

    Главный судья Константин Труханов

    Помощники судьи Сергей Приступа, Евгений Петраков

    Запасной судья Александр Дердо

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