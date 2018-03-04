android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Динамо Киев – Заря

    Динамо Киев

    Киев
    Текущая форма

    58 Вербич (Цыганков)

    77 Цыганков (Мораес)

    90 Кендзера (Цыганков)

    Заря

    Луганск
    Текущая форма

    49 Харатин (Фаупала)

    61 Юри (Громов)

    3 : 2
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 22 тур

    4 марта 2018, 18:00

    Главный судья Анатолий Абдула

    Помощники судьи Олег Плужник, Олег Найко

    Запасной судья Игорь Пасхал

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео


     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
      Комментирует Матвей Матвиенко
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    3 марта

    04:54 Йожеф Сабо: «Меня все просят принять киевское «Динамо»|13

    03:29 Агент: «Не вижу препятствий для перехода Хачериди в российский клуб»|12

    27 февраля

    09:33 Тренер сборной Украины Рианчо может возглавить киевское «Динамо»|9

    05:20 Игорь Суркис: «Киевское «Динамо» не готово к весенней части»|5

    26 февраля

    09:58 Хацкевич о поражении киевского «Динамо» от «Вереса»: «Если судья не справляется с такой контактной игрой, то ему надо заканчивать»|8

    05:35 Киевское «Динамо» проиграло «Вересу», заканчивая матч вдевятером|11

    24 февраля

    07:08 Александр Хацкевич: «Лацио» много забивает, почти как «Ювентус». Но ничего страшного там нет»|5

    23 февраля

    15:16 В 1/8 финала ЛЕ «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг», «Локомотив» – с «Атлетико», ЦСКА – с «Лионом»|1541

    01:15 «Милан», «Арсенал», «Боруссия» и еще 10 клубов вышли в 1/8 финала ЛЕ|173

    00:55 Семин одержал 50-ю победу в еврокубках|26



    Лучшие материалы