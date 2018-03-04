4 марта 2018, 18:00
Главный судья Анатолий Абдула
Помощники судьи Олег Плужник, Олег Найко
Запасной судья Игорь Пасхал
|Динамо Киев
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|54
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|90
|1
|2
|
|90
|0
|0
|
|54
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|37
|1
|0
|
|37
|0
|0
|
|13
|0
|0
|Запасные
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|Заря
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|67
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|83
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|24
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|8
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|25.02.2018
|Верес
|3 : 1
|Динамо Киев
|22.02.2018
|Динамо Киев
|0 : 0
|АЕК
|18.02.2018
|Динамо Киев
|1 : 0
|Олимпик
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