4 марта 2018, 15:00
Главный судья Ярослав Козык
Помощники судьи Виктор Матяш, Александр Павлинов
Запасной судья Сергей Бойко
|Сталь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|10
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
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|Верес
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|16
|0
|0
|
|1
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|25.02.2018
|Олимпик
|2 : 0
|Сталь
|17.02.2018
|Сталь
|2 : 0
|Александрия
|20.01.2018
|Ювентус Бухарест
|0 : 5
|Сталь
|25.02.2018
|Верес
|3 : 1
|Динамо Киев
|17.02.2018
|Ворскла
|1 : 0
|Верес
|06.02.2018
|Слован Братислава
|0 : 1
|Верес
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