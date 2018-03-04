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    Футбол Сталь – Верес

    Сталь

    Каменское
    Текущая форма
    Верес

    Ровно
    Текущая форма

    30 Кулиш (Степанюк)

    0 : 1
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 22 тур

    4 марта 2018, 15:00

    Главный судья Ярослав Козык

    Помощники судьи Виктор Матяш, Александр Павлинов

    Запасной судья Сергей Бойко

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