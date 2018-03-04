android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Мариуполь – Олимпик

    Мариуполь

    Мариуполь
    Текущая форма

    29 Болбат (Тотовицкий)

    Олимпик

    Донецк
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 22 тур

    4 марта 2018, 15:00

    Главный судья Виталий Романов

    Помощники судьи Игорь Алехин, Сергей Беккер

    Запасной судья Евгений Арановский

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео


     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
      Комментирует Руслан Мороз
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    20 февраля

    15:56 «Олимпиец» подписал защитника «Олимпика» Федорива и форварда хорватского «Интера» Чирьяка|5

    04:50 CAS отклонил апелляцию киевского «Динамо» по делу «Мариуполя»|4

    11 января

    06:07 Федерация футбола Мариуполя: «Киевскому «Динамо» не удастся купить победу в CAS за шубы и деньги»|23

    30 декабря 2017

    21:52 Дедечко перешел из «СКА-Хабаровск» в «Мариуполь»|14

    28 декабря 2017

    08:50 Донецкая федерация футбола о словах Суркиса в адрес «Мариуполя»: «Он оскорбил весь футбольный Донбасс»|18

    22 декабря 2017

    08:21 CAS принял иск «Динамо» К по делу «Мариуполя»|9

    4 декабря 2017

    04:23 Игорь Суркис о победе «Динамо» К над «Мариуполем»: «Загнали собаку в будку»|29

    3 декабря 2017

    23:10 Матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Олимпик» был прерван из-за снегопада|37

    25 ноября 2017

    06:55 Моха, которого приглашают в РФПЛ: «Представители сборной Марокко контактировали со мной»|2

    03:27 Президент донецкого «Олимпика»: «Есть солидное предложение по Мохе из РФПЛ»|9



    Лучшие материалы