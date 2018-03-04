29 Болбат (Тотовицкий)
4 марта 2018, 15:00
Главный судья Виталий Романов
Помощники судьи Игорь Алехин, Сергей Беккер
Запасной судья Евгений Арановский
|Мариуполь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|89
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|23
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|30
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Олимпик
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|72
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|19
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|24.02.2018
|Александрия
|1 : 0
|Мариуполь
|18.02.2018
|Звезда
|0 : 3
|Мариуполь
|09.12.2017
|Мариуполь
|4 : 2
|Сталь
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