6 марта 2018, 15:00
Главный судья Максим Козыряцкий
Помощники судьи Максим Чос, Леонид Ярмолинский
Запасной судья Иван Бондарь
|Звезда
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|76
|0
|0
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|90
|0
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|90
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|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|84
|0
|0
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|1
|0
|0
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|7
|0
|0
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|15
|0
|0
|Запасные
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|Александрия
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|58
|0
|0
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|69
|0
|0
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|89
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|2
|0
|0
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|22
|0
|0
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|33
|0
|0
|Запасные
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|24.02.2018
|Александрия
|1 : 0
|Мариуполь
|17.02.2018
|Сталь
|2 : 0
|Александрия
|10.12.2017
|Александрия
|0 : 0
|Динамо Киев
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