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    Футбол Звезда – Александрия

    Звезда

    Кропивницкий
    Текущая форма
    Александрия

    Александрия
    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 22 тур

    6 марта 2018, 15:00

    Главный судья Максим Козыряцкий

    Помощники судьи Максим Чос, Леонид Ярмолинский

    Запасной судья Иван Бондарь

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