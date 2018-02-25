25 февраля 2018, 18:00
Главный судья Денис Шурман
Помощники судьи Владимир Высоцкий, Семен Шлончак
Запасной судья Николай Балакин
|Шахтер
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|68
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|2
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|75
|0
|2
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|83
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|1
|0
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|90
|2
|0
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|90
|2
|0
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|23
|0
|0
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|8
|0
|0
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|16
|0
|0
|Запасные
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|Звезда
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|27
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|90
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|46
|0
|0
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|66
|0
|0
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|90
|0
|0
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|64
|0
|0
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|45
|0
|0
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|25
|0
|0
|Запасные
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