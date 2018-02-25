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    Sports.ru

    Футбол Шахтер – Звезда

    Шахтер

    Донецк
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    14 Феррейра (Тайсон)

    18 Коваленко (Исмаили)

    21 Марлос

    43 Марлос (Тайсон)

    45 Феррейра (Исмаили)

    Звезда

    Кропивницкий
    Текущая форма
    5 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 21 тур

    25 февраля 2018, 18:00

    Главный судья Денис Шурман

    Помощники судьи Владимир Высоцкий, Семен Шлончак

    Запасной судья Николай Балакин

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