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    Футбол Александрия – Мариуполь

    Александрия

    Александрия
    Текущая форма

    88 Бухал

    Мариуполь

    Мариуполь
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 21 тур

    24 февраля 2018, 15:00

    Главный судья Игорь Пасхал

    Помощники судьи Андрей Еремеев, Евгений Данильченко

    Запасной судья Екатерина Монзуль

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