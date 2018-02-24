88 Бухал
24 февраля 2018, 15:00
Главный судья Игорь Пасхал
Помощники судьи Андрей Еремеев, Евгений Данильченко
Запасной судья Екатерина Монзуль
|Александрия
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|80
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|11
|0
|0
|
|21
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Мариуполь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|83
|0
|0
|
|87
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|8
|0
|0
|
|4
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|17.02.2018
|Сталь
|2 : 0
|Александрия
|10.12.2017
|Александрия
|0 : 0
|Динамо Киев
|03.12.2017
|Ворскла
|3 : 1
|Александрия
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