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    Sports.ru

    Футбол Олимпик – Сталь

    Олимпик

    Донецк
    Текущая форма

    67 Кисиль (Пасич)

    75 Беленький (Кисиль) (пенальти)

    Сталь

    Каменское
    Текущая форма
    2 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 21 тур

    25 февраля 2018, 15:00

    Главный судья Дмитрий Бондаренко

    Помощники судьи Валентин Куцев, Александр Жуков

    Запасной судья Константин Труханов

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