25 февраля 2018, 15:00
Главный судья Дмитрий Бондаренко
Помощники судьи Валентин Куцев, Александр Жуков
Запасной судья Константин Труханов
|Олимпик
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|57
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|81
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|10
|0
|0
|
|26
|1
|1
|
|34
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|Сталь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|76
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|54
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|37
|0
|0
|
|15
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|21.02.2018
|Карпаты
|2 : 1
|Олимпик
|18.02.2018
|Динамо Киев
|1 : 0
|Олимпик
|06.02.2018
|Олимпик
|3 : 0
|Баник
|17.02.2018
|Сталь
|2 : 0
|Александрия
|20.01.2018
|Ювентус Бухарест
|0 : 5
|Сталь
|09.12.2017
|Мариуполь
|4 : 2
|Сталь
15:56 «Олимпиец» подписал защитника «Олимпика» Федорива и форварда хорватского «Интера» Чирьяка|5
23:10 Матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Олимпик» был прерван из-за снегопада|37
06:55 Моха, которого приглашают в РФПЛ: «Представители сборной Марокко контактировали со мной»|2
03:27 Президент донецкого «Олимпика»: «Есть солидное предложение по Мохе из РФПЛ»|9
02:00 Хавбек донецкого «Олимпика» Моха близок к переезду в РФПЛ|8
04:39 Паулу Фонсека: «Некоторые игроки не заслуживают места в составе «Шахтера»|6
13:51 Команда из России хотела арендовать хавбека «Олимпика» Моху, клуб хочет продать его за 1 млн евро|8
23:20 Защитник донецкого «Олимпика» Немчанинов официально перешел в «Крылья Советов»|84
11:09 Защитник донецкого «Олимпика» Немчанинов переходит в «Крылья Советов»|94
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .