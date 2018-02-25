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    Футбол Заря – Ворскла

    Заря

    Луганск
    Текущая форма

    71 Гордиенко

    76 Юри (Караваев)

    88 Громов

    Ворскла

    Полтава
    Текущая форма
    3 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 21 тур

    25 февраля 2018, 15:00

    Главный судья Дмитрий Кутаков

    Помощники судьи Владимир Жарий, Виктор Нижник

    Запасной судья Владимир Новохатный

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    Новости команд

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    06:26 Вратарь «Зари» Лунин подпишет с «Сосьедадом» многолетний контракт|8

    21 января

    22:59 18-летний вратарь Лунин: «Реал Сосьедад» и «Заря» между собой общались по трансферу»|6

    08:10 Юрий Вернидуб: «Лунин если и перейдет в «Сосьедад», то до лета останется в «Заре» в аренде»|15

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