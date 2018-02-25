25 февраля 2018, 15:00
Главный судья Дмитрий Кутаков
Помощники судьи Владимир Жарий, Виктор Нижник
Запасной судья Владимир Новохатный
|Заря
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|69
|0
|0
|
|81
|1
|0
|
|22
|1
|0
|
|10
|0
|0
|
|14
|0
|0
|Запасные
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|Ворскла
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|68
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|31
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|13
|0
|0
|
|13
|0
|0
|
|60
|0
|0
|Запасные
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