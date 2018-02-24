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    Футбол Черноморец Одесса – Карпаты

    Черноморец Одесса

    Одесса
    Текущая форма
    Карпаты

    Львов
    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 21 тур

    24 февраля 2018, 15:00

    Главный судья Владимир Миланич

    Помощники судьи Олег Плужник, V. Abkelyamov

    Запасной судья Иван Бондарь

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