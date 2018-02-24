24 февраля 2018, 15:00
Главный судья Владимир Миланич
Помощники судьи Олег Плужник, V. Abkelyamov
Запасной судья Иван Бондарь
|Черноморец Одесса
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|47
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|29
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|44
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|16
|0
|0
|Запасные
|
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|
|Карпаты
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|83
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|8
|0
|0
|
|30
|0
|0
|
|20
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|16.02.2018
|Шахтер
|5 : 0
|Черноморец Одесса
|21.01.2018
|КСМС Яссы
|3 : 0
|Черноморец Одесса
|09.12.2017
|Черноморец Одесса
|3 : 3
|Звезда
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