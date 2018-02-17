17 февраля 2018, 18:00
Главный судья Николай Балакин
Помощники судьи Евгений Петраков, Сергей Приступа
Запасной судья Максим Козыряцкий
|Ворскла
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|79
|1
|0
|
|12
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|26
|0
|0
|Запасные
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|Верес
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|65
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|6
|0
|0
|
|13
|0
|0
|
|26
|0
|0
|Запасные
|
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|
|
|24.01.2018
|Арка
|1 : 2
|Ворскла
|20.01.2018
|Ягеллония
|1 : 2
|Ворскла
|17.01.2018
|Спартак Трнава
|1 : 2
|Ворскла
|06.02.2018
|Слован Братислава
|0 : 1
|Верес
|30.01.2018
|Подбрезова
|0 : 0
|Верес
|24.01.2018
|Газ Метан
|3 : 1
|Верес
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