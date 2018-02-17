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    Футбол Ворскла – Верес

    Ворскла

    Полтава
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    58 Кулач (Пердута)

    Верес

    Ровно
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    1 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 20 тур

    17 февраля 2018, 18:00

    Главный судья Николай Балакин

    Помощники судьи Евгений Петраков, Сергей Приступа

    Запасной судья Максим Козыряцкий

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