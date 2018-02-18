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    Футбол Динамо Киев – Олимпик

    Динамо Киев

    Киев
    Текущая форма

    24 Цыганков

    Олимпик

    Донецк
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 20 тур

    18 февраля 2018, 18:00

    Главный судья Виктор Копиевский

    Помощники судьи Олег Плужник, Владимир Володин

    Запасной судья Александр Дердо

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