24 Цыганков
18 февраля 2018, 18:00
Главный судья Виктор Копиевский
Помощники судьи Олег Плужник, Владимир Володин
Запасной судья Александр Дердо
|Динамо Киев
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|53
|0
|0
|
|82
|0
|0
|
|38
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|9
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Олимпик
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|37
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|12
|0
|0
|
|54
|0
|0
|Запасные
|
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|
|
|15.02.2018
|АЕК
|1 : 1
|Динамо Киев
|11.02.2018
|Сарпсборг
|1 : 0
|Динамо Киев
|08.02.2018
|Динамо Киев
|3 : 1
|Тяньцзинь Теда
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