17 февраля 2018, 15:00
Главный судья Анатолий Абдула
Помощники судьи Виталий Сухин, Александр Павлинов
Запасной судья Игорь Пасхал
|Сталь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|55
|0
|0
|
|69
|0
|0
|
|75
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|36
|1
|0
|
|16
|0
|0
|
|22
|0
|1
|Запасные
|
|
|
|
|Александрия
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|74
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|17
|0
|0
|
|29
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|20.01.2018
|Ювентус Бухарест
|0 : 5
|Сталь
|09.12.2017
|Мариуполь
|4 : 2
|Сталь
|03.12.2017
|Звезда
|1 : 0
|Сталь
|10.12.2017
|Александрия
|0 : 0
|Динамо Киев
|03.12.2017
|Ворскла
|3 : 1
|Александрия
|26.11.2017
|Александрия
|3 : 0
|Карпаты
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