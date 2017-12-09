34 Фомин (Тотовицкий)
67 Фомин (Тотовицкий)
78 Тотовицкий
26 Малакян
87 Малакян (Михайличенко)
9 декабря 2017, 15:00
Главный судья Александр Дердо
Помощники судьи Владимир Шланчак, Дмитрий Козорезов
Запасной судья Денис Шурман
|Мариуполь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|57
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|90
|1
|2
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|2
|0
|
|34
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|29
|0
|1
|Запасные
|
|
|
|
|Сталь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|2
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|61
|0
|0
|
|10
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|03.12.2017
|Динамо Киев
|5 : 1
|Мариуполь
|29.11.2017
|Ворскла
|1 : 2
|Мариуполь
|25.11.2017
|Мариуполь
|0 : 1
|Ворскла
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