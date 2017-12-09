android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Мариуполь – Сталь

    Мариуполь

    Мариуполь
    Текущая форма

    34 Фомин (Тотовицкий)

    67 Фомин (Тотовицкий)

    78 Тотовицкий

    82 Болбат (Борячук)

    Сталь

    Каменское
    Текущая форма

    26 Малакян

    87 Малакян (Михайличенко)

    4 : 2
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 19 тур

    9 декабря 2017, 15:00

    Главный судья Александр Дердо

    Помощники судьи Владимир Шланчак, Дмитрий Козорезов

    Запасной судья Денис Шурман

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео


     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    4 декабря 2017

    04:23 Игорь Суркис о победе «Динамо» К над «Мариуполем»: «Загнали собаку в будку»|29

    17 ноября 2017

    03:28 «Динамо» К обжалует поражение за отказ играть в Мариуполе в CAS|5

    14 ноября 2017

    18:15 Киевскому «Динамо» присудили поражение за отказ играть в Мариуполе|31

    29 октября 2017

    04:39 Паулу Фонсека: «Некоторые игроки не заслуживают места в составе «Шахтера»|6

    18 сентября 2017

    03:45 Игорь Суркис: «Ситуация с Мариуполем развивается в правовом поле. Апелляция — и дальше»|4

    11 сентября 2017

    21:37 Вице-президент «Мариуполя»: «Почему «Динамо К» выбрало именно нас в качестве объекта для информационной атаки?»|9

    16:47 Киевскому «Динамо» засчитали техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь|78

    10 сентября 2017

    06:49 «Мариуполь» может потребовать от «Динамо» письменные гарантии на матч в Киеве|9

    8 сентября 2017

    08:12 «Мариуполь»: «Мы тверды как гранит – переигровок с «Динамо» К не будет»|36

    6 сентября 2017

    17:25 Киевскому «Динамо» засчитают техническое поражение за неявку в Мариуполь|36



    Лучшие материалы