56 Карраскаль (Мякушко)
21 февраля 2018, 15:00
Главный судья Екатерина Монзуль
Помощники судьи Игорь Алехин, Николай Левко
Запасной судья Виктор Копиевский
|Карпаты
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|46
|0
|1
|
|90
|1
|1
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Олимпик
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|1
|0
|
|46
|0
|1
|
|46
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|17
|0
|0
|
|29
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|19
|0
|0
|
|27
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
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|
|
|18.02.2018
|Динамо Киев
|1 : 0
|Олимпик
|06.02.2018
|Олимпик
|3 : 0
|Баник
|24.01.2018
|Слован Братислава
|1 : 0
|Олимпик
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