9 сентября 2017, 17:00
Главный судья Екатерина Монзуль
Помощники судьи Игорь Алехин, Владимир Высоцкий
Запасной судья Виктор Копиевский
|Шахтер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|62
|1
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|65
|0
|0
|
|69
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|26
|0
|0
|
|22
|0
|1
|
|29
|0
|1
|Запасные
|
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|Заря
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|7
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|77
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|84
|0
|0
|
|14
|0
|0
|Запасные
|
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