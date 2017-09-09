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    Sports.ru

    Футбол Шахтер – Заря

    Шахтер

    Донецк
    Текущая форма

    32 Кривцов (Срна)

    70 Исмаили (Степаненко)

    89 Бернард (Тайсон)

    Заря

    Луганск
    Текущая форма

    13 Громов

    3 : 1
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 8 тур

    9 сентября 2017, 17:00

    Главный судья Екатерина Монзуль

    Помощники судьи Игорь Алехин, Владимир Высоцкий

    Запасной судья Виктор Копиевский

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      Комментирует Андрей Федченков
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