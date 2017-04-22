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    Футбол Днепр – Ворскла

    Днепр

    Днепр
    Текущая форма

    15 Кочергин

    54 Довбик (Влад)

    Ворскла

    Полтава
    Текущая форма
    2 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 26 тур

    22 апреля 2017, 17:00

    Главный судья Николай Кривоносов

    Помощники судьи Михаил Маланчук, Александр Дашко

    Запасной судья Евгений Арановский

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