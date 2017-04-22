22 апреля 2017, 17:00
Главный судья Николай Кривоносов
Помощники судьи Михаил Маланчук, Александр Дашко
Запасной судья Евгений Арановский
|Днепр
|Мин
|Г
|П
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|90
|0
|0
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|75
|0
|0
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
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|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|68
|0
|0
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|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
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|76
|1
|0
|
|90
|0
|0
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|15
|0
|0
|
|16
|0
|0
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|23
|0
|0
|Запасные
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|Ворскла
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|81
|0
|0
|
|90
|0
|0
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|45
|0
|0
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|10
|0
|0
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|29
|0
|0
|Запасные
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