63 Коваленко
90 Феррейра (Бланко Лещук)
26 февраля 2017, 18:00
Главный судья Дмитрий Кутаков
Помощники судьи Семен Шлончак, Андрей Скрипка
Запасной судья Юрий Можаровский
|Шахтер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|66
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|45
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|25
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Ворскла
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|63
|0
|1
|
|81
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|28
|0
|0
|
|10
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
03:31 Андрей Шевченко: «Бланко Лещук неплохо дебютировал в «Шахтере», будем следить за его игрой в чемпионате»|5
09:58 Дарио Срна: «Это удар, но у «Шахтера» есть характер»|14
09:03 Тарас Степаненко: «Непонятно, что придумал судья. Мы играем дома, а он ставит такой пенальти»|26
07:58 Тренер «Сельты»: «С такой игрой «Шахтер» был бы в топ-4 в Испании»|20
07:17 Паулу Фонсека: «Шахтер» проиграл не «Сельте», а команде арбитров»|41
01:40 Лига Европы. 1/16 финала. «Шахтер» в дополнительное время проиграл «Сельте», «Тоттенхэм» не смог победить «Гент» и другие результаты|467
20:49 Дарио Срна: «У Фонсеки головная боль при выборе игроков, в «Шахтере» огромная конкуренция»|8
08:59 Эдуардо Бериццо: «Ответный матч с «Шахтером» – один из важнейших матчей в истории «Сельты» |7
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .