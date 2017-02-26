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    Sports.ru

    Футбол Шахтер – Ворскла

    Шахтер

    Донецк
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    63 Коваленко

    90 Феррейра (Бланко Лещук)

    Ворскла

    Полтава
    Текущая форма

    27 Хлебас (Мякушко)

    2 : 1
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 19 тур

    26 февраля 2017, 18:00

    Главный судья Дмитрий Кутаков

    Помощники судьи Семен Шлончак, Андрей Скрипка

    Запасной судья Юрий Можаровский

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      Комментирует Ярослав Марьянко
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    Новости команд

    25 февраля 2017

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    24 февраля 2017

    09:58 Дарио Срна: «Это удар, но у «Шахтера» есть характер»|14

    09:03 Тарас Степаненко: «Непонятно, что придумал судья. Мы играем дома, а он ставит такой пенальти»|26

    07:58 Тренер «Сельты»: «С такой игрой «Шахтер» был бы в топ-4 в Испании»|20

    07:17 Паулу Фонсека: «Шахтер» проиграл не «Сельте», а команде арбитров»|41

    01:40 Лига Европы. 1/16 финала. «Шахтер» в дополнительное время проиграл «Сельте», «Тоттенхэм» не смог победить «Гент» и другие результаты|467

    23 февраля 2017

    20:49 Дарио Срна: «У Фонсеки головная боль при выборе игроков, в «Шахтере» огромная конкуренция»|8

    08:59 Эдуардо Бериццо: «Ответный матч с «Шахтером» – один из важнейших матчей в истории «Сельты» |7

    22 февраля 2017

    18:11 Олег Лужный: «У Луческу крайними всегда были арбитры. В «Зените» тоже — начал гнать, что «Спартак» хотят сделать чемпионом»|126

    17:59 Филипп Будковский: «Лучше показывать себя в российском чемпионате, чем сидеть на Украине и выходить раз в три матча»|63



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