35 Поступаленко (Доронин)
60 Богданов
73 Гринь (Немчанинов)
17 сентября 2016, 14:00
Главный судья Николай Балакин
Помощники судьи Максим Чертоляс, Денис Шудрик
Запасной судья Иван Бондарь
|Сталь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|60
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|82
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|31
|0
|0
|
|9
|0
|0
|
|29
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Олимпик
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|38
|1
|0
|
|72
|0
|0
|
|87
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|4
|0
|0
|
|19
|0
|0
|
|45
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
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