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    Sports.ru

    Футбол Сталь – Олимпик

    Сталь

    Каменское
    Текущая форма

    70 Карасюк (Пашаев)

    90 Комвалиус (Мысык) (пенальти)

    Олимпик

    Донецк
    Текущая форма

    35 Поступаленко (Доронин)

    60 Богданов

    73 Гринь (Немчанинов)

    2 : 3
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 8 тур

    17 сентября 2016, 14:00

    Главный судья Николай Балакин

    Помощники судьи Максим Чертоляс, Денис Шудрик

    Запасной судья Иван Бондарь

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