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    Футбол Александрия – Днепр

    Александрия

    Александрия
    Текущая форма
    Днепр

    Днепр
    Текущая форма

    50 Пико

    79 Ротань

    89 Руис (Гама)

    90 Гама (Матеус)

    0 : 4
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 23 тур

    24 апреля 2016, 19:30

    Главный судья Николай Балакин

    Помощники судьи Александр Корнейко, Виктор Матяш

    Запасной судья Александр Дердо

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