24 апреля 2016, 19:30
Главный судья Николай Балакин
Помощники судьи Александр Корнейко, Виктор Матяш
Запасной судья Александр Дердо
|Александрия
|Мин
|Г
|П
|
|76
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|56
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|35
|0
|0
|
|16
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Днепр
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|81
|0
|0
|
|90
|1
|1
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|75
|0
|0
|
|10
|0
|0
|
|16
|0
|1
|
|25
|1
|0
|Запасные
|
|
|
|
|20.04.2016
|Александрия
|1 : 1
|Шахтер
|16.04.2016
|Александрия
|2 : 0
|Заря
|10.04.2016
|Карпаты
|2 : 2
|Александрия
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